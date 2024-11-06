В Украине сейчас работает несколько предприятий, которые производят огнезащитные материалы, но их продукция не может конкурировать с европейскими аналогами. Об этом в своем блоге на сайте "Цензор" заявил Денис Любченко, директор ИВПК "Спецзащита".

"Мы уже должны двигаться в этом направлении, нарабатывать инвестиционные проекты и предлагать их мировым лидерам отрасли. Когда Украина будет восстанавливать промышленную инфраструктуру, качественные продукты противопожарной безопасности станут одним из важных элементов на новых объектах", - отмечает эксперт.

По его словам, представители ведущих европейских производителей, в частности svt Products GmbH из Германии, заинтересованы в сотрудничестве, в том числе - в инвестициях в производство противопожарных материалов в Украине. Они рассматривают возможности приобщиться к развитию этого направления, когда придет время.

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Элементы пассивной защиты, автономные системы svt Products GmbH хорошо зарекомендовали себя на украинских АЭС, предприятиях "Укргидроэнерго", частных производствах, ТЭС и ТЭЦ, отметил Денис Любченко.

Сейчас руководители таких объектов должны выбирать лучшие продукты и системы, представленные мировыми производителями, считает эксперт: "Они должны принять тот факт, что главным в вопросе национальной безопасности во время войны является защита предприятий от возможных пожаров из-за обстрелов, а не поддержка отечественного производителя, которая основывается на низкой цене".