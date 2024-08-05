По его мнению, сейчас российская противовоздушная оборона "тоже не так чтобы очень" успевала за нашими самолетами.

Подполковник Сергей Вербицкий считает, что с появлением у Украины современных F-16 "должно стать легче". В интервью LIGA.net он высказал мнение, что сейчас российская ПВО "тоже не так чтобы очень успевала за нашими самолетами".

"Разве что, если у них есть какой-то перехват или информация, что на конкретном направлении будет работать наша авиация, - они ставят в зону дежурства свои истребители. Они очень мешают. А отогнать их нам нечем. Пока что. С появлением современных F-16 должно стать легче. Россияне уже не смогут подойти к нам так близко. Ни их бомбардировщики, ни их истребители", - отметил Вербицкий.

Он считает, что это будет иметь даже чисто психологическое влияние на российских пилотов.

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"Раньше россияне были уверены, что их ничем не достанут. Теперь у них будут появляться такие же мысли, как и у нас: "Это же меня могут сбить". Я, например, не знаю, что чувствуешь, когда уверен, что тебя не собьют. Я не пробовал", - сказал штурман.

Вербицкий добавил, что ему знакомо неприятное ощущение, "когда знаешь, что идешь на задание и тебя могут убить".

"Как оно, работать в безопасных условиях, - я не знаю", - отметил он.

По его словам, например, российские бомбардировщики сейчас вообще ничего не боятся. И бросают бомбы за пределами действия нашей системы противовоздушной обороны.

"В начале вторжения, когда нам еще больше не хватало средств ПВО, они залетали на нашу территорию и бросали бомбы, как мы, - над целью. При этом, когда их брали в плен, рассказывали: "Я же не знал, что здесь город. Мне просто сказали цель". Это сказки для наивных", - подчеркнул Вербицкий.

Он подчеркнул, что экипаж, который летит выполнять задание по бомбардировке, не может не посмотреть, что это за цель и где она: в городе или нет.

"Экипаж в любом случае это проверяет. Они все знали. Они понимали, что летят бомбить города. Те, кто бомбил мариупольский драмтеатр, абсолютно точно знали, куда они бросают бомбы", - сказал штурман.

Появление в Украине истребителей F-16

Как сообщал УНИАН, 4 августа, в День Воздушных сил Украины были показаны первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Президент Украины Владимир Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять эти самолеты. В то же время он указал, что партнеры из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ знают, какое количество самолетов нужно Украине.

Авиаэксперт Валерий Романенко высказал мнение, что для защиты истребителей F-16 от российских ракетных ударов на территории Украины, вероятно, будет действовать один базовый аэродром и несколько оперативных, куда самолеты будут приземляться временно.

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