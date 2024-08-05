Романенко также рассказал, подходит ли покрытие украинских аэродромов для этих самолетов.

Для защиты истребителей F-16 от российских ракетных ударов на территории Украины, вероятно, будет действовать один базовый аэродром и несколько оперативных, куда самолеты будут приземляться временно. Такое мнение авиаэксперт Валерий Романенко изложил в интервью на Radio NV.

"Командующий авиацией сказал, что в целом F-16 будут действовать, участвовать в боевых действиях исключительно с аэродромов Украины. А вот сохранение запасных самолетов, которые будут поступать от союзников, будет за рубежом", - отметил Романенко.

По его словам, "из западной прессы известно, что россияне согласились на такой вариант". "Они сначала сказали, что "если будут действовать с западных аэродромов, то это для нас законные цели, мы будем по ним бить". НАТО, конечно, перепугались насмерть и сказали: "Нет, нет, нет". Но россияне сказали: "Если только резерв, депо, скажем так, откуда будут поступать новые самолеты..., то это нормально, без всяких проблем", - сказал он.

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Так, отметил авиаэксперт, на территории Украины будет "неизменная десятка" самолетов. "Один самолет - в ремонт... Если нельзя у нас отремонтировать, - он улетел в Польшу или в Румынию, откуда моментально прилетел новый самолет. Сбили какой-то наш самолет... - снова оттуда прилетел новый самолет", - отметил Романенко.

Говоря о сохранении F-16 на территории Украины, он предположил, что "будет один базовый аэродром, прикрытый, видимо, может даже "Петриотом". "И несколько оперативных аэродромов, куда самолеты будут приземляться временно. Например, подвесили вооружение, он полетел на оперативный аэродром. Появились российские самолеты, он поднялся в воздух, выполнил боевую задачу, вернулся либо на базовый аэродром, либо на один из оперативных аэродромов", - сказал эксперт.

Так, по его мнению, сохранение самолетов происходить, в том числе и путем их рассредоточения. "По два-четыре самолета на одном аэродроме, кроме базового", - отметил Романенко и добавил, что оперативные аэродромы, таким образом, не будут сильно прикрыты.

На уточнение относительно того, что, вероятно, не каждый украинский аэродром подходит для сохранения там F-16, он заметил: "С тем вооружением, которое мы получили, то есть только ракеты "воздух-воздух", - с тем вооружением любой аэродром, это половинный вес. Если полностью нагрузить, там 6,5 тонн вооружения, то действительно лишь несколько наших аэродромов способны принять. Потому что у нас плиточное покрытие. А эти самолеты обычно работают с асфальтированных, гладких взлетно-посадочных полос. Но, если половинное вооружение, - пока то, что я вижу, - там на три тонны не тянет, то большой нагрузки на шасси нет, они смогут действовать практически с любых украинских аэродромов".

Романенко также высказал мнение, что аэродромы из оперативной сети не должны долго держать самолеты. Кроме того, самолеты должны каждый час-два передвигаться по аэродромам - от одного укрытия к другому.

"Но главное - не допускать того, как было в Миргороде: когда у россиян завис беспилотник над аэродромом и четко корректировал удары по аэродрому. Он видел самолеты..., передавал координаты, передавал прямо на дивизионы "Искандеров". И "Искандеры" прямо били уже по этим координатам и моментально имели результат: попали или не попали", - сказал он.

В то же время авиаэксперт отметил, что беспилотники способны проникать на территорию Украины максимально на 200 км. "У них 120 - дальность передачи сигнала, прямой радиосвязи. Еще можно один ретранслятор повисеть - увеличится до 200 километров максимально. А я думаю, что вы видели, что самолеты прилетели с дополнительными топливными баками, F-16. То есть они будут значительно глубже находиться на нашей территории. И таких досадных случаев - они не повторятся", - отметил Романенко.

Как повлияют F-16 на ход войны

Ранее ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что многоцелевые истребители F-16 должны очень сильно повлиять на интенсивность применения российскими самолетами планирующих бомб.

По его словам, у россиян на фронте сейчас осталось два преимущества: одно - это преимущество в личном составе (огромное количество пушечного мяса), а другое - это планирующие бомбы, которыми оккупанты буквально выносят украинские позиции. Впрочем, с получением Украиной истребителей F-16, жизнь у российских пилотов полностью изменится.

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