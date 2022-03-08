Обстрел общежития вблизи Житомира / Скриншот t.me
В сети опубликовали фото и видео результатов обстрела общежития вблизи Житомира.
Из-за военного удара по общежитию под Житомиром здание полностью разрушено. Данную информацию подтвердил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он уточнил, что в этом общежитии уже 20 лет проживают обычные житомиряне.
Отметим, стало известно, что в Житомире оккупанты уничтожили завод "Изоват" ракетным ударом. Завод "Изоват" производит примерно 70% всей минеральной ваты в Украине.
Напомним, украинские спецслужбы продолжают перехватывать телефонные разговоры оккупантов. Например, недавно попался российский военный, который поговорил со своей девушкой.