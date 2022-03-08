8 марта русские оккупанты ударили ракетами по Корбутовке под Житомиром, попав в общежитие на Чудновской улице.

В сети опубликовали фото и видео результатов обстрела общежития вблизи Житомира.

Из-за военного удара по общежитию под Житомиром здание полностью разрушено. Данную информацию подтвердил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он уточнил, что в этом общежитии уже 20 лет проживают обычные житомиряне.

Отметим, стало известно, что в Житомире оккупанты уничтожили завод "Изоват" ракетным ударом. Завод "Изоват" производит примерно 70% всей минеральной ваты в Украине.

Напомним, украинские спецслужбы продолжают перехватывать телефонные разговоры оккупантов. Например, недавно попался российский военный, который поговорил со своей девушкой.

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