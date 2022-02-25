По его словам, они начали вторжение в Украину 24 февраля в 4:00.

В сети опубликовали видео допроса еще одного пленного российского солдата. По его словам, офицеры РФ якобы уверяли их, что "Украина напала на РФ".

"Воевать вроде не собыраются, не дадут людей. Это все наше начальство говорило... Вроде "ЛНР" и "ДНР" они документы подписали, что мир будет. А вы, украинцы, не подписали", - сказал оккупант во время допроса.

Он рассказал, что в 4:00 российские военные начали вторжение, но потом отступили, а потом начала работать артиллерия. Затем должны были "войти другие люди". Там должна была вторгнуться колонна техники.