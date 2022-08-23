По данным Генштаба, всего по Украине за 6 месяцев войны "приземлили" более 820 вражеских БПЛА.

В течение суток, 22 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три беспилотных летательных аппараты оперативно-тактического уровня российских захватчиков.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что в течение суток ударная авиация Воздушных Сил на нескольких направлениях нанесла удары по:

пунктах поставки горюче-смазочных материалов,

скоплению живой силы и вражеской техники,

позициях реактивных систем залпового огня и других целях.

За 6 месяцев войны ВСУ сбили более 820 вражеских БПЛА

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ ликвидировали 234 самолета, 146 средств ПВО и более 200 вертолетов.

В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 45 550 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 150 российских оккупантов.

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