Александр Мусиенко предположил, как РФ может использовать последние события.

Трагические события в Израиле вряд ли повлияют на военную помощь Украине от партнеров в борьбе против российской агрессии, ведь это совершенно разные вопросы. Больших рисков для Украины нет, считает военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.

По его мнению, РФ может воспользоваться тем, что происходит в Израиле, только для создания информационно-пропагандистского эффекта. К примеру, до этого говорили об Иране, который наращивал активность, создавал ядерную программу, но это также не снизило поддержку Украины, добавил эксперт.

"Все, что происходит - это война отдельных государств Востока против глобального Запада. Она происходит на разных площадках боевых действий и время от времени загорается в разных местах. Цель этого одна - продемонстрировать слабость Запада и не жизнеспособность западного проекта цивилизации", - отметил Мусиенко.

Связано ли нападение ХАМАС на Израиль с войной в Украине

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что нападение ХАМАС на Израиль не связано с сосредоточением внимания Запада на ситуации в Украине.

В частности, на вопрос, есть ли ощущение, что это нападение было попыткой воспользоваться вниманием Запада к Украине, Блинкен ответил отрицательно: "Нет, я этого не вижу. Я думаю, мы увидим, когда мы узнаем больше, каковы были мотивы. Но вот одно ясно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширять свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами".

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