Блинкен также провел разговоры с коллегами из других стран, чтобы не допустить распространения этого конфликта на другие места.

Нападение ХАМАС на Израиль не связано с сосредоточением внимания Запада на ситуации в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В частности, на вопрос, есть ли ощущение, что это нападение было попыткой воспользоваться вниманием Запада к Украине, Блинкен ответил отрицательно.

"Нет, я этого не вижу. Я думаю, мы увидим, когда мы узнаем больше, каковы были мотивы. Но вот одно ясно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширять свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами. Очень тяжелая работа, и неясно, сможем ли мы этого достичь. Но если бы мы могли, это действительно изменило бы перспективы всего региона в далеком будущем", - сказал Блинкен.

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Он также рассказал, что разговаривал по телефону с коллегами из Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Ливана и других европейских стран, чтобы убедиться в том, что никто больше не воспользуется этой ситуацией и "чтобы не допустить распространения этого конфликта на другие места".

Блинкен также отметил, что США заверили Израиль в своей поддержке и в том, что он получит "необходимую поддержку, необходимую помощь".

Реакция США на нападение ХАМАС на Израиль

Ранее американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого заявил, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже на пути к ним.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что о новой помощи объявят уже в скором времени. В заявлении президента говорится о том, что Израиль имеет полное право защищать себя.

Также Соединенные Штаты Америки для демонстрации силы перебрасывают свои корабли и самолеты ближе к Израилю.

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