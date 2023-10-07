Боевики ХАМАС делают то же самое, что делали российские войска в Украине, отметил эксперт.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль утром 7 октября очень похоже на то, как рашистские войска вторгались в Украину 24 февраля 2022 года, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Массированная ракетная атака на Израиль, было выпущено порядка 2200 ракет, что перегрузило систему ПВО, в том числе и "Железный купол". Ракеты сначала рвались в приграничных районах, потом начали уже рваться и даже в Тель-Авиве", - отметил он.

Боевики ХАМАС начали проникать на территорию Израиля всеми способами: на мотоциклах, машинах, парашютах, лодках, добавил Жданов.

Видео дня

"Это дало возможность развернуть наступление на широком фронте. Фактор внезапности сработал на все 100%. ЦАХАЛ оказался, к сожалению, не готовым… Боевики ХАМАС массово проникли вглубь территории. Они делают то же самое, что делали рашистские войска в Украине. Почему я и говорю о схожести ситуации. Они творят геноцид и проявляют особую жестокость, и это транслируется онлайн в интернет максимально, чтобы запугать жителей Израиля. Они расстреливают проезжающие машины, убивают гражданских, врываются в дома и убивают женщин, детей, стариков. Это все снимается на видео", - рассказал эксперт.

Жданов отметил, что лично он "вообще в шоке", как Моссад мог проспать такую масштабную подготовку к такому масштабному вторжению.

Почему Израиль не был готов к нападению ХАМАС - мнение

Ранее события в Израиле прокомментировал израильский военный эксперт Давид Гендельман. В частности, он высказался, почему Израиль не был готов к нападению ХАМАС.

По его словам, оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна. Не вскрыла она и непосредственную подготовку к операции:

"Армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении и, соответственно, добился неожиданных даже для себя успехов".

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