Этим вечером российские оккупационные войска снова запустили большое количество ударных дронов по Украине.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что более десяти групп беспилотных летательных аппаратов летят через Сумскую область на Полтавщину/Черниговщину. Ранее дроны фиксировали в других областях. Воздушную тревогу объявили почти по всей стране, кроме западных областей и Херсонщины.

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Обновлено в 23:33: На Сумщине несколько десятков ударных дронов, большинство держат курс на запад. В Черниговской области БПЛА фиксируют преимущественно на юге, они летят в сторону Киевской области.

В Киевской области существует угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева. Еще несколько групп перелетают в регион из Черкасской области. Другие несколько дронов заметили в районе Умани.

На севере Полтавщины также есть БПЛА, курс - в сторону Киевщины. Военные фиксируют БПЛА к северу от Житомира, а несколько групп из Одесской/Николаевской области летят на север.

Обновлено в 23:16: Несколько групп беспилотников летят вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

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