В Минобороны России отказываются признавать потери своей армии в Украине.

Российский сенатор Людмила Нарусова в эфире "Дождя" рассказала, что в РФ не будут забирать тела погибших в Украине солдат.

По ее словам, на сегодня у путинского режима такой вопрос просто не стоит.

"Сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными туда. Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит!" - сказала она.

Отметим, что в регионах России на пике поисковые запросы про потери и пленных. Тот редкий случай, когда запросов очень много, а информации нет вообще.

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