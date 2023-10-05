Были преобразованы в металлолом три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2С1 и одна БМП.

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российскую военную технику. В новом ролике показали, как за один день украинские защитники уничтожили 6 танков российских захватчиков. Были преобразованы в металлолом три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2С1 и одну БМП.

"За один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении",-сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.

В частности, работала группа "Асгард" подразделения "Очі" 120-го отдельного разведывательного батальона во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, группой "Клавдича" 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборотьбы 28-й ОМБр.

"Наши воины отминусовали три танка Т-72, один Т-80, два Т-90. также САУ 2С1 и одну БМП", - говорится в сообщении.

Вражеские танки - что надо знать об арсенале РФ

Согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, за все время полнометражного вторжения Силам обороны Украины удалось уничтожить 4 тыс 757 российских танков, в том числе 12 за минувшие сутки.

На Бахмутском направлении оккупанты сейчас держат 51 тысячу личного состава, 211 танков, тысячу боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 реактивных систем залпового огня, извещал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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