Поражен, в частности, вражеский пункт управления и склад боеприпасов противника.

Потери россиян в Украине возросли - авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что за сутки враг нанес пять ракетных и 43 авиационных удара, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Война в Украине продолжается - важные новости

Как сообщал УНИАН, в эти сутки на Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области. На Лиманском направлении ВСУ отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты тщетно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка и Андреевка Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, на Шахтерском направлении - в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Работиного Запорожской области.

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