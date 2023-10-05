Также за сутки возросло количество уничтоженной вражеской техники.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов и таким образом на сегодня потери российского войска в личном составе пересекли отметку 280 тыс.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 октября 2023 года составили: личного состава ‒ около 280470 (+580) человек", - указано в сообщении.

Также за сутки возросло количество уничтоженной вражеской техники: танков - до 4757 (+12 за сутки) единиц, боевых бронированных машин - до 9052 (+26) единиц, артиллерийских систем - 6643 (+31) единиц, РСЗО - до 804 (+2) единиц, БПЛА оперативно - тактического уровня - 5121 (+8), автомобильной техники и автоцистерн - до 8980 (+18) единиц, специальной техники - до 948 (+2) единиц.

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И как уже известно, за время полномасштабного вторжения оккупанты потеряли в Украине 315 самолетов, 316 вертолетов, 540 средств ПВО, 20 кораблей/катеров и одну подводную лодку.

Война в Украине: новости

Вчера СБУ сообщила об уничтожении вражеского комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф" на Белгородщине в РФ. Дроны спецслужбы атаковали "Триумф" ночью 4 октября. Один такой комплекс стоит примерно $1,2 млрд.

На выложенных в российских соцсетях видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его радиолокационной системы. После атаки в соседних населенных пунктах исчез свет.

Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ "забавовнила" в течение месяца. Первый был поражен в Крыму 14 сентября.

По данным Генштаба, украинская авиация и ракетные войска в частности за сутки нанесли удары по 16 местам сосредоточения сил оккупантов, также в числе пораженных объектов пункт управления врага, 10 артиллерийских средств и склад боеприпасов.

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