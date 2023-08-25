Поражен один зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один - по зенитно-ракетному комплексу противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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Кроме того, в Генштабе проинформировали, что в течение суток враг нанес по территории нашего государства два ракетных и 39 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил сегодня уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БПЛА "Shahed-136/131". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте - что известно

За минувшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений.

В частности, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, на шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области.

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