Ликвидирован, в частности, вражеский танк Т-80, рассказал командующий Сухопутными войсками армии Украины.

Украинские военные на Бахмутском направлении ударили по российским позициям, уничтожив вражеские танки, автомобильную технику и личный состав россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и показал видео уничтожения Силами обороны российских танков. "Пылают российские танки под Бахмутом. Работает группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады "Лють" штурмового полка "Цунамі", группой "Шарк" 28-й ОМБр и начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр", - заявил Сырский.

По его словам, в результате их работы уничтожен танк Т-80, поражен Т-72, еще один Т-80, автомобильная техника и личный состав россиян.

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Как сообщал УНИАН, потери врага на сегодня, 18 октября, пересекли черту в 290 тысяч захватчиков - за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 россиян.

Также увеличилось за сутки количество ликвидированной техники противника. В частности, уже подтверждено уничтожение еще одного самолета врага, и всего с начала войны противник потерял их 319, а также 6 вертолетов - всего 323 единицы

Количество уничтоженных танков за сутки увеличилось до 4981 (+2) единицы, боевых бронированных машин - до 9420 (+15) единиц, артиллерийских систем - до 6944 (+8) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - до 5301 (+10) единицы, автомобильной техники и автоцистерн - до 9303 (+10) единиц.

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