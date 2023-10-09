Также в воскресенье было уничтожено 3 боевых бронированных машин и 2 танка.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 350 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения потери агрессора уже составили ориентировочно 282 630 человек. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

Что касается боевой и другой военной техники противника, то по состоянию на 9 октября российские потери ориентировочно составили:

танков ‒ 4823 (+2 за последние сутки),

боевых бронированных машин ‒ 9126 (+3),

артиллерийских систем – 6706 (+1),

реактивных систем залпового огня - 808,

средств ПВО - 543 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5190,

крылатых ракет - 1530,

кораблей/катеров - 20,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 9113 (+2),

специальной техники - 959.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, украинские защитники продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении и имеют частичный успех в районах западнее села Вербовое Запорожской области. Также Силы обороны Украины ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Видео дня

В целом за прошедшие сутки между нашими защитниками и российскими оккупантами было 37 боевых столкновений. Активнее всего враг атаковал на Марьинском и Авдеевском направлениях. Кроме того, Силам обороны пришлось отражать атаки врага на Запорожском, Бахмутском и Купянском направлениях.

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