Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 350 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения потери агрессора уже составили ориентировочно 282 630 человек. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.
Что касается боевой и другой военной техники противника, то по состоянию на 9 октября российские потери ориентировочно составили:
- танков ‒ 4823 (+2 за последние сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 9126 (+3),
- артиллерийских систем – 6706 (+1),
- реактивных систем залпового огня - 808,
- средств ПВО - 543 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5190,
- крылатых ракет - 1530,
- кораблей/катеров - 20,
- подводных лодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9113 (+2),
- специальной техники - 959.
Ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, украинские защитники продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении и имеют частичный успех в районах западнее села Вербовое Запорожской области. Также Силы обороны Украины ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении.
В целом за прошедшие сутки между нашими защитниками и российскими оккупантами было 37 боевых столкновений. Активнее всего враг атаковал на Марьинском и Авдеевском направлениях. Кроме того, Силам обороны пришлось отражать атаки врага на Запорожском, Бахмутском и Купянском направлениях.