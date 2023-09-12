Работу защитников Украины прокомментировал глава ОП.

Украинские воины показали, как с неба с помощью дронов охотились на российских захватчиков.

На врагов вели охоту "Шершни Довбуша" - это рота ударных дронов 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша. Украинские воины на своем канале в Telrgram похвастались результатами своей работы - показали яркое видео, на котором в частности, видно, как противники в результате сброса боеприпаса с дрона теряли конечности.

Работу "Шершней Довбуша" на своем канале в мессенджере прокомментировал глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Смерть с неба от "Шершней Довбуша", - так он подписал видео, на котором заснята работа наших защитников.

Война в Украине - новости, которые сегодня стоит знать

Утром 12 сентября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты тщетно пытались прорвать оборону наших защитников возле ряда населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, сообщалось, что украинские защитники продолжают контрнаступать на Мелитопольском направлении.

РФ понесла колоссальные потери на нашей территории. Общие боевые потери врага на сегодня уже составляют примерно 269 тыс. 760 оккупантов.

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