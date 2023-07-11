Противник также потерял несколько танков, отметили в украинской спецслужбе.

Спецназовцы Департамента кибербезопасности уничтожили три пограничных комплекса видеонаблюдения российских захватчиков модификаций "Муром" и "Кивер"(их называют "глаза мордора").

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram. "Только за прошедшую неделю спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе "отключили" россиянам три комплекса видеонаблюдения модификаций "Муром" и "Кивер", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что оккупанты использовали их, чтобы круглосуточно следить за украинской территорией, перемещением наших военных и корректировать свою артиллерию.

В сообщении отмечается, что также были уничтожены два вражеских танка. В СБУ добавили, что и для снайперов была работа - меткими выстрелами они уничтожили несколько российских оккупантов.

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Как известно, 25 июня военнослужащие 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны сообщили об уничтожении автоматического комплекса видеонаблюдения типа "Муром-М". Кроме того, в мае наши воины в Херсонской области ликвидировали два комплекса "Муром-М".

Это устройство предназначено для осуществления визуального наблюдения на большом расстоянии, оснащено тепловизором и камерой с опцией зума. Его возможности включают обнаружение человека на расстоянии до 10 км с помощью обычной камеры и до 4 км с помощью тепловизора. Способен зафиксировать технику в темное время суток на расстоянии до 8 км и осуществлять корректировку огня.

Поражение комплекса "Муром-М" существенно уменьшает возможность противника визуально контролировать действия наших подразделений.

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