Кроме того, в металлолом превращена куча вражеской техники, в частности, более 20 танков и более трех десятков артиллерийских систем.

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику на фронте. По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 1030 российских захватчиков, общие боевые потери армии РФ по состоянию на 12 апреля составили около 452 760 человек.

Кроме того, украинские защитники превратили в металлолом немало вражеской техники. В частности, уничтожено:

танков - 7 169 (+23 за минувшие сутки),

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боевых бронированных машин - 13 745 (+47),

артиллерийских систем - 11 518 (+32),

РСЗО - 1045 (+3),

средств ПВО - 756 (+1),

самолетов - 347,

вертолетов - 325,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 9 201 (+40),

крылатых ракет - 2088 (+1),

кораблей/катеров - 26,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 15 396 (+57),

специальной техники - 1893 (+5).

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По сообщению Генштаба, на фронте за минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, самыми горячими были Новопавловское и Бахмутское направления.

В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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