Самыми горячими были Новопавловское и Бахмутское направления.

На фронте за минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, самыми горячими были Новопавловское и Бахмутское направления. Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

В частности, на Лиманском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.

Новости с фронта

Как сообщили аналитики DeepState, российские войска в Донецкой области оккупировали село Богдановка и продвинулись возле Часового Яра, Новокалиново и Тоненького.

Также продолжаются вражеские атаки на Нетайлово и Уманское, на подступах к данным селам враг сумел закрепиться. Продолжаются тяжелые бои в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке. Возобновились активные боевые действия на юго-востоке от Угледара.

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