Потери РФ растут: Генштаб раскрыл, сколько россиян уничтожили ВСУ (инфографика)

Также украинские защитники за минувшие сутки поразили немало вражеской техники.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1510 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро, 15 мая, составляют 486 тысяч 940 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также украинские защитники за минувшие сутки поразили немало вражеской техники. В частности, Силы обороны уничтожили:

танков - 7 тыс. 510 (+14 в течение прошлых суток) ед;

боевых бронированных машин - 14 тыс. 508 (+48) ед;

артиллерийских систем - 12 тыс. 538 (+23) ед;

РСЗО - 1 тыс. 70 (+0) ед;

средств ПВО - 798 (+0) ед;

самолетов - 351 (+0) ед;

вертолетов - 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня- 10 тыс. 15 (+30);

крылатых ракет - 2 тыс. 199 (+2);

кораблей/катеров - 26 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 16 тыс. 955 (+48) ед;

специальной техники - 2 тыс. 61 (+7).

Как сообщал УНИАН, за 13 мая было "отминусовано" 1 тыс. 400 противников. Кроме того, ликвидировано еще 43 вражеские боевые бронированные машины, 11 танков, 28 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, один самолет, 49 дронов оперативно-тактического уровня, 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц спецтехники.

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