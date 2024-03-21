Противники потеряли, в частности, еще 16 боевых бронированных машин.

В Украине потери России за сутки ощутимо возросли - противник потерял много живой силы и техники.

Ликвидировано еще 750 противников, и теперь общие вражеские потери составляют 433 840 захватчиков, поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. В Генштабе добавили, что РФ потеряла еще 16 боевых бронированных машин, четыре танка, 26 артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.

Кроме того, "минусовано" 10 вражеских дронов оперативно-тактического уровня, три единицы специальной техники и 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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Утром Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что 20 марта произошло 70 боестолкновений между нашими защитниками и россиянами. В частности, на Лиманском направлении наши воины отразили 17 атак со стороны врагов, на Авдеевском - 14, а на Бахмутском - пять.

Силы обороны Украины дают достойный отпор оккупантам, противник ежесуточно теряет немало людей. Стоит отметить, что общие потери РФ на 20 марта 2024 года составляли примерно 433 090 оккупантов.

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