В мире больше всего за свою страну готовы воевать граждане Армении и Саудовской Аравии.

Украинцы больше всех европейцев выражают готовность воевать за свою страну. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг" в сотрудничестве с Институтом исследований Gallup International, посвященного готовности в условиях войны воевать за свою страну. Опрос проходил в рамках проекта "End of Year" 2023.

В частности, Украина имеет самую высокую готовность воевать за свою страну среди европейских стран, при этом вопрос для украинцев был прямым и не носил гипотетический характер. Процент тех, кто готов, составляет 62%, что почти вдвое больше тех, кто не готов - таких 33%. А тех, кто еще не определился с ответом, всего 4%.

В то же время, наибольшую готовность в условиях войны воевать за свою страну демонстрируют респонденты из стран Восточной Европы и Азии.

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Так, Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали самый высокий уровень готовности воевать за свою страну: их показатели составляют соответственно 96% и 94%. Высокий уровень готовности также имеют такие страны, как Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

При этом, в странах Америки и Европы наибольший показатель тех, кто не определился.

В частности, высшую готовность воевать демонстрируют респонденты из стран Центрально-Восточной Европы, самую низкую - Южной. В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.

В целом меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну, прослеживается среди японцев.

Кроме того, среди соседей Украины относительно большую готовность воевать за свою страну выразили в Молдове, где этот процент чуть больше половины. В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это ежегодная традиция, начатая в 1977 году. С тех пор опрос проводится ежегодно. В этом году проект проводился в 41 стране мира.

Последние результаты соцопросов

Как сообщал УНИАН, результаты опроса Центра Разумкова, обнародованные 10 апреля, свидетельствуют, что 83% украинцев верят в победу над Россией. Из них - 34,5% считают, что победа наступит через один-два года. В то же время, не верят в победу 11% опрошенных граждан.

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