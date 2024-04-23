Стабилизировав фронт, ВСУ смогут перейти к следующему этапу - подготовке своего наступления.

Возобновление поставок американского оружия позволит ВСУ стабилизировать линию фронта и накопить ресурсы для новой попытки большого контрнаступления. Такое мнение в комментарии "Фокусу" высказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, общая стабилизация линии обороны займет некоторое время. Это касается всей линии боевого столкновения, а не только самых горячих участков, таких как Часов Яр.

"Задача заключается в пропорциональном распределении сил с усиленным вниманием на самые горячие точки. Далее можно ждать накопление резервов, штатной комплектации подразделений для будущего контрнаступления ВСУ", — считает Коваленко.

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По мнению аналитика, в период без американских поставок помощи от Европы едва хватало на то, чтобы поддерживать текущую линию фронта. Коваленко уверен, что говорить о новом контрнаступлении можно будет исключительно с возобновлением американской поддержки.

Украина ожидает новых поставок оружия из США

Как писал УНИАН, в минувшую субботу Палата представителей Конгресса США приняла долгожданный закон о расходах на военную помощь Украине. В общей сложности на эти цели Америка потратит 60 миллиардов долларов.

Однако, чтобы поставки начались, требуется еще получить согласие Сената и президента США.

Если такое согласие будет, то первая партия оружия, как ожидается, заедет в Украину уже в ближайшие дни. Ее уже доставили на склады в Германии и Польше.

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