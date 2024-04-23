Гражданские вербовщики, вооруженные ноутбуками и пакетами информации, предлагают патриотически настроенным волонтерам идти на войну.

В Украине началась "мягкая" мобилизация под флагами призыва в Вооруженные силы. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что вдали от окопов, в благоустроенных новых центрах по всей Украине, гражданские вербовщики, вооруженные ноутбуками и пакетами информации, предлагают патриотически настроенным волонтерам возможность присоединиться к ВСУ.

"Поскольку усилия Украины призвать достаточное количество людей для борьбы с Россией получают критику со стороны общественности, чиновники обороны и военные подразделения начинают многоплановое наступление, чтобы привлечь гражданскую армию для противостояния вторжению", - говорится в материале.

По словам авторов, этот более мягкий призыв проводится на сайтах поиска работы и в аутрич-центрах, а также на рекламных щитах и в социальных сетях, и предлагает новинку военного времени. Так, кандидаты могут выбрать свое точное подразделение и роли в соответствии со своими навыками, например, а также как долго они будут служить.

Наталья Калмыкова, заместитель министра обороны, сказала, что военные планировщики признают, что в демократической стране предоставление людям определенного выбора может быть ключевым в привлечении их в армию.

"Защищать нашу страну сейчас приходят не те люди, которые выбрали военную карьеру: это гражданские. А гражданские привыкли, что могут выбирать", - сказала военная.

Издание напоминает, что Киев отчаянно стремится пополнить свои истощенные силы, которых Россия значительно превосходит численностью и вооружением на 1000-километровом фронте, когда война вступает в третий тяжелый год.

"Первоначальный патриотический поток добровольцев, которые хлынули в армию после вторжения в феврале 2022 года, иссяк. Правительство признало, что его призыв на военную службу столкнулся с трудностями: тысячи людей уклоняются от призыва, а некоторые пытаются сбежать за границу, а не воевать в окопах", - резюмирует издание.

Мобилизация в Украине - последние новости

Эксперты рассказали, когда в Украине должен заработать Электронный кабинет военнообязанного. По данным "Судебно-юридической газеты", сервис будет доступен до 17 июня.

Через кабинет военнообязанные, в частности, смогут узнать о своих персональных данных и уточнить их.

Также УНИАН сообщал, что в Минюсте рассказали, чего ждать заключенным на фронте. По словам главы ведомства Дениса Малюськи, для осужденных, которые захотят добровольно мобилизоваться, создадут отдельные подразделения.

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