Ранее враг пытался сформировать 3-й армейский корпус, однако почти сразу потерял большую его часть.

Одновременные наступательные действия Вооруженных сил Украины в районе Бахмута и на юге страны не дают оккупационным войскам РФ сформировать дополнительные силы. Захватчики вынуждены перераспределять свои новые резервы для попыток сдержать продвижение Сил обороны.

Аналитики Института изучения войны приводят в отчете ISW заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что ведомство сформировало "резервную армию" в конце июня. По их мнению, речь идет, вероятно, о 25-й армии, которая в середине мая начала набор личного состава с Дальнего Востока.

Ее формирование, вероятно, было частью объявленного Шойгу намерения провести крупномасштабную реструктуризацию сил до 2026 года. В то же время использование этих сил в боевых и оборонительных операциях способно привести к расходованию резервов, предназначенных для долгосрочного восстановления и расширения российской армии.

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"Российское военное командование, вероятно, также не смогло сейчас полностью укомплектовать или должным образом обучить 25-й полк САА", - добавляют в Институте изучения войны.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в незавершенной по формированию 25-й армии РФ есть около 15 000 военных, хотя туда надеялись набрать 30 000 контрактников.

По оценкам украинских военных, 25 дивизия САА не будет боеспособной как минимум до 2024 года.

"Россия ранее пыталась сформировать 3-й армейский корпус летом 2022 года в качестве резервных сил, но осенью 2022 года развернула и потратила большую часть этого плохо подготовленного формирования, защищаясь от украинского контрнаступления", - подытожили аналитики.

Война в Украине - потери РФ

По состоянию на утро 23 сентября потери России в войне против Украины уже достигли около 275 460. 510 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что ВСУ скоро поставят новые рекорды, поскольку потери России в Украине стремительно растут.

При этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не остановит наступление Киева, а самый большой прорыв еще впереди.

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