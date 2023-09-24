В частности, отражены наступления российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Силы обороны отразили атаки российских захватчиков на четырех направлениях, вытесняют врага в районе Вербового.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении...", - говорится в сводке.

В частности, за прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

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Так, в зоне ответственности Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" на Лиманском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

Вместе с тем, на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и победы Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На шахтерском направлении украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

При этом, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Война в Украине: Новости

Американские аналитики Института изучения войны считают, что одновременные наступательные действия Вооруженных сил Украины в районе Бахмута но на юге страны не дают оккупационным войскам РФ сформировать дополнительные силы. Захватчики вынуждены перераспределять свои новые резервы для попыток сдержать продвижение Сил обороны.

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