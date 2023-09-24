Наши военные поразили ЗРК, артиллерию и радиолокационную станцию врага.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 23 сентября, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба, бойцы из подразделений ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационную станцию врага.

В то же время захватчики снова атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". В результате работы Сил противовоздушной обороны было уничтожено 14 из 15 "шахедов".

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Кроме того, российские оккупационные войска нанесли 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате атак РФ, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Пострадали также частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - последние новости

Украинские военные продолжают продвигаться в районе Роботиного на Запорожье. Враг имеет очень насыщенную оборону, поэтому движение Сил обороны не такое быстрое.

Также ВСУ продолжают наступление в районе ивового. Там украинские воины прорвали оборону.

Потери обороняющейся стороны-россиян-все еще остаются выше, чем потери Украины.

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