Военные обезвредили девять танков, 17 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, два средства ПВО, 26 БпЛА ОТР, шесть ракет, 73 автомобиля и четыре единицы специальной техники.

Потери России в Украине за сутки увеличились - украинские защитники уничтожили 1 тысячу 200 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро составляют 547 тыс. 470 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также уничтожено немало вражеской техники:

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- танков - 8 тыс. 132 (+9 единиц за сутки);

- боевых бронированных машин - 15 тыс. 600 (+17) ед;

- артиллерийских систем - 14 тыс. 777 (+65) ед;

- РСЗО - 1 тыс. 115 (+0) ед;

- средства ПВО - 878 (+2) ед;

- самолетов - 360 (+0) ед;

- вертолетов - 326 (+0) ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 тыс. 694 (+26);

- крылатые ракеты - 2 тыс. 342 (+6);

- корабли /катера - 28 (+0) ед;

- подводные лодки - 1 (+0) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 19 тыс. 923 (+73) ед;

- специальная техника - 2 тыс. 468 (+4).

Война в Украине: новости

В ночь на 4 июля оккупанты совершили очередную дроновую атаку на Украину. В частности, несколько волн "шахедов" летели на Киев.

Все "шахеды", которые атаковали столицу, уничтожила противовоздушная оборона. Враг запустил дроны с территории Курской области РФ. К Киеву "шахеды" приближались волнами и с разных направлений. ПВО отработала результативно, уничтожив все дроны на подступах к столице.

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