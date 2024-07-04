Киев атаковали волны "шахедов" / фото 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

В ночь на четверг, 4 июля, российские оккупанты совершили очередную дроновую атаку на Украину. В частности, несколько волн "шахедов" летели на Киев.

Как сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram, все "шахеды", которые атаковали столицу, уничтожила противовоздушная оборона.

Враг запустил дроны с территории Курской области РФ. В Киев "шахеды" приближались волнами и с разных направлений. ПВО отработала результативно, уничтожив все дроны на подступах к столице.

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"В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений", - уточнили в КМВА.

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Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Украина на фоне мобилизации формирует несколько новых бригад, но, вероятно, не сможет их вооружить из-за задержки помощи от партнеров.

Ранее командир разведывательного взвода 92-й ОШБР с позывным "Котя" рассказал, что на Харьковском направлении Силам обороны Украины удалось немного оттеснить оккупантов.

В то же время российские оккупанты продвинулись на востоке Украины. В частности, враг оккупировал населенные пункты Сокол и Восход в Донецкой области.

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