Морпехи ликвидировали, в частности, вражескую реактивную систему залпового огня.

Украинские морские пехотинцы за сутки, 25 января, уничтожили 13 российских оккупантов.

Артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины наносили удары по захватчиках, в результате чего уничтожена реактивная система залпового огня, четыре миномета и девять врагов, сообщили в ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки... морские пехотинцы уничтожили четырех оккупантов", - говорится в сообщении. Окончательные потери противника уточняются.

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Напомним, 25 января в ВМС ВСУ сообщили, что 24 числа наши морпехи ликвидировали боевую машину пехоты противника и 10 россиян.

Ситуация на фронтах в Украине - что надо знать

Утром 26 января Генштаб украинской армии сообщил, что враги были активны в Донецкой и Луганской области. В Генштабе добавили, что наши воины отразили атаки противника на Донбассе в районе 10 населенных пунктов, в том числе в районе Бахмута и Угледара.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют около 123 тыс. 860 человек. Кроме того, ликвидированы, в частности, 452 РСЗО.

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