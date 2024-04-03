Отмечается, что оккупанты столкнулись с логистическими неудобствами из-за недостатка автомобилей.

На восточном направлении у российских захватчиков возникли проблемы, что теперь они вынуждены перемещаться пешком как на боевые позиции, так и для отправки рапортов на отпуск. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины.

В частности, исчерпывается не только личный состав российской армии, который ликвидируют Силы обороны, но и техническое обеспечение оккупационных войск.

"Это подтверждает подполье на восточном направлении. Речь идет о том, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей, личному составу приходится перемещаться пешком. Или это на позиции, или, к примеру, для того чтобы отправить в обработку рапорт на отпуск", - отмечается в сообщении.

В то же время, отмечается, что, если такие рапорты и "доходят" до командования, то попадают "в помойку".

"Из-за критического дефицита живой силы противника, об отпуске оккупанты и мечтать не могут", - сказано в сообщении.

Дефицит техники у россиян - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале российские оккупанты после битвы за Авдеевку начали чаще использовать танки Т-62, Т-55/54 даже без модернизации.

Аналитики отметили, что это может быть связано с колоссальными потерями на фронте и низкими темпами производства. Такие же проблемы у россиян возникли с БМП, о чем свидетельствует использование МТ-ЛБ в роли боевых машин пехоты.

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