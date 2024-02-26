Аналитики отметили, что проблемы також возникли у оккупантов и с машинами пехоты.

Российские оккупанты после битвы за Авдеевку начали чаще использовать танки Т-62, Т-55/54 даже без модернизации. Аналитики отметили, что это может быть связано с колоссальными потерями на фронте и низкими темпами производства.

Эксперты Defence Express отмечают, что такие же проблемы у россиян возникли с БМП, о чем свидетельствует использование МТ-ЛБ в роли боевых машин пехоты.

Аналитики ресурса "Военный прорицатель" выяснили, что по состоянию на август 219 Т-55 находились на хранении, а около сотни сняли с баз и отправили на фронт. С запасами Т-62 положение россиян немного лучше. Их по состоянию на август было снято с хранения около 600 единиц и около 800 были еще на консервации. Они проходят модернизацию на 103 БТРЗ, где на них устанавливают дополнительную защиту и новые приборы.

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В то же время, по оценкам производственная способность 103 БТРЗ ограничена примерно 20 танками в месяц, чем можно объяснить появление на фронте модернизированных, а на скорую руку Т-62. По состоянию на середину февраля, по данным Oryx, подтверждено уничтожение более сотни единиц Т-62 различных модификаций.

По данным одного из OSINT-исследователей возможности восстановления современных Т-80У исчерпались, на складах остается несколько десятков танков, которые, вероятно, не пригодны к восстановлению. 4 танковая дивизия, у которой были на вооружении эти танки, понесла большие потери Т-80У еще в начале вторжения в Украину.

Что касается дизельных Т-80УД, то их на складах остается 170 единиц, но они пригодны к использованию только в качестве доноров запчастей, поскольку двигатели 6ТД изготавливались в Харькове и у РФ нет запаса для восстановления этой модификации Т-80. Поэтому подразделения 1 танковой армии постепенно перешли на Т-80БВ, но и с ними проблемы, потому что подразделения морской пехоты с начала 2024 года получают Т-55.

Потери России в Украину - последние новости

В попытках захватить Авдеевку, оккупанты потеряли почти целую механизированную дивизию танков - 214 единиц. Это количество составляет десятую часть танков, которые в настоящее время воюють в Украине.

При этом в докладе лондонского Международного института стратегических исследований указано, что в ходе войны против Украины РФ потеряла более 3000 танков, но у нее есть достаточно некачественной бронетехники на складах для замены, поэтому она, вероятно, сможет выдержать еще три года тяжелых потерь.

По состоянию на 26 февраля 2024 года, по данным Генштаба Украины, украинская армия уничтожила 6555 российских танков.

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