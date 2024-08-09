Также поражено 49 артиллерийских систем и 9 боевых бронированных машин.

Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупантам и за минувшие сутки обезвредили 1030 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 августа 2024 года ориентировочно составили 588 тысяч 540 человек.

Также ВСУ превратили в металлолом немало вражеской техники:

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танков - 8434 (+3) единицы,

боевых бронированных машин - 16341 (+9),

артиллерийских систем - 16536 (+49),

реактивных систем залпового огня - 1142,

средств ПВО - 916 (+2),

самолетов - 366,

вертолетов - 327,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13325 (+32),

крылатых ракет - 2424,

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 22371 (+86),

специальной техники - 2769 (+2).

Отдельно, в оперативной информации Генштаба ВСУ сказано, что в течение минувших суток зафиксировано 101 боевое столкновение.

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское. Также, на Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать украинскую оборону в районах Часового Яра и Калиновки.

Кроме того, на Покровском направлении украинские защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Также в Воздушных силах сообщили, что минувшей ночью украинская ПВО сбила 27 вражеских беспилотников в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Потери России в Украине

ГУР уничтожило личный состав и фортификации оккупантов в ходе операции в северной части Черного моря. Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Кроме того, 8 августа Генштаб официально заявил об уничтожении 1 самолета и 1 вертолета оккупантов. Таким образом на металлолом превращено уже 366 самолетов и 327 вертолетов оккупантов.

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