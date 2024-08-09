ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов / фото 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупантам и за минувшие сутки обезвредили 1030 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 августа 2024 года ориентировочно составили 588 тысяч 540 человек.

Также ВСУ превратили в металлолом немало вражеской техники:

Видео дня
  • танков - 8434 (+3) единицы,
  • боевых бронированных машин - 16341 (+9),
  • артиллерийских систем - 16536 (+49),
  • реактивных систем залпового огня - 1142,
  • средств ПВО - 916 (+2),
  • самолетов - 366,
  • вертолетов - 327,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13325 (+32),
  • крылатых ракет - 2424,
  • кораблей/катеров - 28,
  • подводных лодок - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22371 (+86),
  • специальной техники - 2769 (+2).
Потери России на 9 августа / инфографика УНИАН

Отдельно, в оперативной информации Генштаба ВСУ сказано, что в течение минувших суток зафиксировано 101 боевое столкновение.

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское. Также, на Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать украинскую оборону в районах Часового Яра и Калиновки.

Кроме того, на Покровском направлении украинские защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Также в Воздушных силах сообщили, что минувшей ночью украинская ПВО сбила 27 вражеских беспилотников в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Потери России в Украине

ГУР уничтожило личный состав и фортификации оккупантов в ходе операции в северной части Черного моря. Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Кроме того, 8 августа Генштаб официально заявил об уничтожении 1 самолета и 1 вертолета оккупантов. Таким образом на металлолом превращено уже 366 самолетов и 327 вертолетов оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: