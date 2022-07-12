Украинская авиация на двух направлениях поразила скопление вооружения и военной техники противника, отметили в командовании Воздушных сил нашей армии.

В течение суток в Украине уничтожены до тридцати единиц техники оккупационных войск.

Об этом в Facebook сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В сообщении сказано, что зенитные ракетные войска Воздушных сил продолжают контролировать воздушное пространство, держа авиацию оккупантов на расстоянии.

"Тем временем ударная авиация Воздушных сил уничтожает склад боеприпасов вражеской группировки войск на Южно-Бугском направлении. Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М поразили скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях", - сообщает командование.

В сообщении сказано, что всего с начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных сил нанесла 1 700 групповых авиаударов по позициям, складах, технике и живой силе российских оккупационных войск.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Враги обстреливали военные и гражданские объекты.

Защитники Украины давали достойный отпор врагам, в частности, были уничтожены 155 крылатых ракет, 676 беспилотников оперативно-тактического уровня и 1 649 танков.

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