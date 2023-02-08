В Украине ликвидировано еще несколько танков противника, отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за прошедшие сутки, 7 февраля, уничтожили два вражеских танка и более 30 российских военных.

Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки... морские пехотинцы уничтожили два танка, семь бронированных машин пехоты и 31 оккупанта", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили удары по захватчикам, в результате чего уничтожено еще три бронированных машин пехоты. Окончательные потери врага уточняются.

Видео дня

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Противник продолжил сосредотачивать основные усилия на ведении наступления на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском.

Стоит отметить, что противник несет огромные потери. Потери России в Украине уже составляют 134100 захватчиков. Кроме того, ликвидированы 3253 вражеских танков и 6458 боевых бронированных машин.

Вас также могут заинтересовать новости: