Окончательные потери врага в Украине уточняются, отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за сутки, 15 марта, уничтожили 18 оккупантов и танк противника.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил на своей странице в Facebook. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 18 оккупантов и танк противника", - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ добавили, что окончательные вражеские потери уточняются.

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Напомним, 10 марта стало известно, что за неделю наши морпехи уничтожили 178 российских захватчиков.

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Россияне стали меньше атаковать украинских военных на востоке Украины - по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки отражено более 70 вражеских атак. Стоит отметить, что 14 марта было насчитано более 90 атак со стороны противника.

Россияне на Донбассе несут огромные потери. По данным западных СМИ, обнародованных в начале марта, только в боях за Бахмут противник потерял до 30 тысяч своих прихвостней.

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