Украинские бойцы уничтожают оккупантов / фото 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

С начала полномасштабного вторжения российские захватнические войска потеряли более 600 тысяч убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 600 тыс 470 человек, в том числе 1 тыс 120 за минувшие сутки,
  • танков - 8513 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин - 16495 (+15),
  • артиллерийских систем - 17104 (+48),
  • реактивных систем залпового огня - 1165 (+4),
  • средств ПВО - 925 (+2),
  • самолетов - 367,
  • вертолетов - 328,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13809 (+57),
  • крылатых ракет - 2437 (+5),
  • кораблей/катеров - 28,
  • подводных лодок - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23047 (+55),
  • специальной техники - 2863 (+17).
Потери России в Украине превысили 600 тысяч оккупантов, - Генштаб (инфографика)

Как сообщал УНИАН, на данный момент самым тяжелым направлением на фронтах российско-украинской войны остается Покровское.

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По мнению аналитиков американского Института изучения войны, вторжение ВСУ в Курскую область или российские наступления на восточном фронте Украины сами по себе не являются решающими военными операциями, которые помогут выиграть войну.

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