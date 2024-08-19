Потери России в Украине превысили 600 тысяч оккупантов, - Генштаб (инфографика)

Только за минувшие сутки обезврежены 1 тысяча 120 захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения российские захватнические войска потеряли более 600 тысяч убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 600 тыс 470 человек, в том числе 1 тыс 120 за минувшие сутки,

танков - 8513 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 16495 (+15),

артиллерийских систем - 17104 (+48),

реактивных систем залпового огня - 1165 (+4),

средств ПВО - 925 (+2),

самолетов - 367,

вертолетов - 328,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13809 (+57),

крылатых ракет - 2437 (+5),

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 23047 (+55),

специальной техники - 2863 (+17).

Как сообщал УНИАН, на данный момент самым тяжелым направлением на фронтах российско-украинской войны остается Покровское.

Видео дня

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, вторжение ВСУ в Курскую область или российские наступления на восточном фронте Украины сами по себе не являются решающими военными операциями, которые помогут выиграть войну.

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