Потери России в Украине превысили 600 тысяч оккупантов, - Генштаб (инфографика)

С начала полномасштабного вторжения российские захватнические войска потеряли более 600 тысяч убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 600 тыс 470 человек, в том числе 1 тыс 120 за минувшие сутки,
- танков - 8513 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 16495 (+15),
- артиллерийских систем - 17104 (+48),
- реактивных систем залпового огня - 1165 (+4),
- средств ПВО - 925 (+2),
- самолетов - 367,
- вертолетов - 328,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13809 (+57),
- крылатых ракет - 2437 (+5),
- кораблей/катеров - 28,
- подводных лодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23047 (+55),
- специальной техники - 2863 (+17).
Как сообщал УНИАН, на данный момент самым тяжелым направлением на фронтах российско-украинской войны остается Покровское.
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По мнению аналитиков американского Института изучения войны, вторжение ВСУ в Курскую область или российские наступления на восточном фронте Украины сами по себе не являются решающими военными операциями, которые помогут выиграть войну.