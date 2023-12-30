Отмечается, что в 2023 году средние ежедневные потери россиян в личном составе выросли до почти 300 в день.

Если темпы потерь России на войне в Украине сохранятся, общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч человек личного состава к 2025 году, пишет ЕП со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 30 декабря.

В разведке отметили рост ежедневных потерь в личном составе сил России в войне против Украины в 2023 году, на основании чего и сделали свой прогноз.

Отмечается, что в 2023 году средние ежедневные потери россиян в личном составе, убитыми и ранеными, выросли до почти 300 в день, что больше, чем в 2022 год.

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"Этот рост ежедневных потерь, о которых сообщает украинская сторона, почти наверняка является свидетельством деградации российских сил и их превращения в "массовую армию" более низкого качества и большего количества после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года. России вероятно понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений", - говорится в обзоре.

Также в разведке Британии напомнили, что за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял примерно 70 тысяч человек.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения уже составляют 358 270 человек личного состава. за прошедшие сутки, 29 декабря, ликвидировали еще 750 российских захватчиков.

Кроме того, Россия также потеряла: танков ‒ 5969 (+16 за последние сутки); боевых бронированных машин ‒ 11 053 (+20); артиллерийских систем – 8 434 (+17); РСЗО – 939 (+1); средства ПВО ‒ 621 (+1).

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