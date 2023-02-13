За сутки морпехи уничтожили пятерых врагов, отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за сутки, 12 февраля, уничтожили два вражеских танка, гаубицу "Мста-Б" и хранилище с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки подразделениями национального флота было уничтожено пятеро оккупантов, два танка, прицепную гаубицу "Мста-Б" и хранилище с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага уточняются.

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Ранее стало известно, что за сутки, 11 февраля, морпехи ликвидировали 19 противников, вражеский бронетранспортер и пушки.

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Утром 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском, Купянском и Лиманском направлениях. В Генштабе подчеркнули, что противник понесет серьезные потери.

Стоит отметить, что потери РФ в Украине уже составляют примерно 138340 оккупантов. Кроме того, ликвидированы, в частности, 3283 вражеских танков.

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