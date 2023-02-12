Ликвидирована пушка противника "Гиацинт-Б", отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за сутки уничтожили 19 оккупантов, бронетранспортер и вражескую пушку.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки, 11 февраля, морские пехотинцы уничтожили 14 оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС наносили удары по захватчикам, в результате чего уничтожены БТР, прицепная пушка "Гиацинт-Б" и пять российских военных.

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Окончательные потери врага уточняются.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 900 российских оккупантов. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине уничтожено около 137 тыс. 780 захватчиков.

Стоит отметить, что враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на ряде направлений: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Новопавловском.

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