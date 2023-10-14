Штупун отметил, что тактика оккупантов в Авдеевке похожа на действия россиян в Бахмуте.

За пять суток активных штурмов Авдеевки Донецкой области россияне понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Новомобилизованных снова бросают"на мясо".

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что Авдеевка очень важна для оккупанта, поскольку им надо показать хоть какую-то победу.

"Сейчас четверо суток подряд растут потери у врага. Враг потерял более трехсот единиц военной техники. Потери в живой силе более трех тысяч человек. Это за неполных пять суток. Поэтому враг срывается на мирном населении, на гражданских", – сказал он.

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Штупун отметил, что тактика оккупантов в Авдеевке похожа на действия россиян в Бахмуте. Сначала враг бросал на штурм много техники, а там, где техника не проходила – шла пехота.

"Мы сожгли много техники, поэтому враг продолжает гнать пехоту. Можно это назвать также мясными штурмами", – пояснил спикер.

Он добавил, что среди россиян много новомобилизованных, которые не ориентируются в местности. Однако уже фиксируются случаи, когда они отказываются идти вперед на штурм.

Ситуация в районе Авдеевки

Российские оккупанты пытаются окружить город Авдеевка Донецкой области и для реализации своих задач бросают все больше сил. В последние дни там усилились вражеские штурмы.

На Авдеевском направлении россияне преследуют несколько целей. Одна из них – выйти на административные границы Донецкой области. Авдеевка нужна россиянам только с военной точки зрения, потому что это "достаточно мощный оборонительный рубеж", считает содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

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