Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и военной техники и мосту противника.

Силы обороны Украины сегодня уничтожили российский истребитель Су-25.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. В частности, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника. Также украинскими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.

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В то же время, кремлевские террористические войска цинично нанесли ракетный удар по детскому дому творчества в центре города Покровск Донецкой области. В результате прицельного попадания, получили ранения более 20 гражданских лиц, частично разрушены два административных здания.

"Враг нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сводке.

Война в Украине: новости

Согласно утренним данным Генерального штаба ВСУ, за все время полномасштабного вторжения РФ, Силами обороны Украины было уничтожено 316 вражеских самолетов.

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