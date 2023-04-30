Оккупанты несут потери в ожидании контрударов ВСУ / фото facebook.com/usofcom

Украинские военные ликвидировали за сутки еще около 470 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 190 510 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, враг продолжает терять боевую технику. Так, украинским бойцам удалось уничтожить:

  • 3 699 танков (2 за сутки), 
  • 7 189 боевых бронированных машин (5 за сутки), 
  • 2 914 артиллерийских систем (6 за сутки), 
  • 544 реактивные системы залпового огня (1 за сутки), 
  • 295 средств противовоздушной обороны (1 за сутки), 
  • 308 самолетов, 
  • 294 вертолета, 
  • 2 475 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 за сутки), 
  • 932 крылатые ракеты, 
  • 18 кораблей/катеров, 
  • 5 842 автомобилей и автоцистерн (6 за сутки), 
  • 357 единиц спецтехники (2 за сутки).

Текущая ситуация на фронте

По данным ISW, российские оккупанты добились некоторых успехов в Бахмуте. Ограниченное продвижение россиян зафиксировано в юго-западной и северо-западной частях города. По некоторым данным, оккупанты захватили медицинский колледж в центре Бахмута и Бахмутский индустриальный колледж в южной части города.

Видео дня

Главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин посетовал, что на 100 метров продвижения в Бахмуте его группировка теряет до 100 человек. Виновником ситуации он считает российское командование, которое якобы не дает ему снарядов.

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