В преддверии украинского контрнаступления россияне дожигают свою пехоту в Бахмуте.

Украинские военные ликвидировали за сутки еще около 470 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 190 510 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, враг продолжает терять боевую технику. Так, украинским бойцам удалось уничтожить:

3 699 танков (2 за сутки),

7 189 боевых бронированных машин (5 за сутки),

2 914 артиллерийских систем (6 за сутки),

544 реактивные системы залпового огня (1 за сутки),

295 средств противовоздушной обороны (1 за сутки),

308 самолетов,

294 вертолета,

2 475 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 за сутки),

932 крылатые ракеты,

18 кораблей/катеров,

5 842 автомобилей и автоцистерн (6 за сутки),

357 единиц спецтехники (2 за сутки).

Текущая ситуация на фронте

По данным ISW, российские оккупанты добились некоторых успехов в Бахмуте. Ограниченное продвижение россиян зафиксировано в юго-западной и северо-западной частях города. По некоторым данным, оккупанты захватили медицинский колледж в центре Бахмута и Бахмутский индустриальный колледж в южной части города.

Видео дня

Главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин посетовал, что на 100 метров продвижения в Бахмуте его группировка теряет до 100 человек. Виновником ситуации он считает российское командование, которое якобы не дает ему снарядов.

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