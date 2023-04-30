Там отметили, что меры по соблюдению дисциплины ужесточились с осени прошлого года.

В последнее время российские командиры начали наказывать за нарушение дисциплины, бросая провинившихся солдат в импровизированные камеры, состоящие из отверстий в земле, закрытых металлической решеткой.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки. Аналитики указали, что во многих недавних сообщениях от российских военных содержатся аналогичные отчеты о том, что они были помещены в такие камеры за пьянство и попытку расторгнуть контракт.

"В первые месяцы войны в Украине многие российские командиры относились к дисциплине сравнительно легко, позволив тем, кто отказался служить в армии, спокойно вернуться домой", - отметили аналитики.

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Однако осенью 2022 года было предпринято несколько более жестких инициатив по улучшению дисциплины в рядах российских оккупантов.

"Тем более, что командование в январе 2023 года принял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов", - заключили в британской разведке.

Российские оккупанты в Украине

О том, что среди оккупантов царит плохая дисциплина и низкий моральный дух известно давно. Переброшенные на войну рккупанты паникуют, у них ухудшается морально-психологическое состояние, поэтому их пытаются сдержать введением "сухого закона".

Например, во временно оккупированном Геническе введен "сухой закон", а оккупационная власть изъяла и вывезла спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.

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