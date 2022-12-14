Противник потерял вооружение и военную технику разного типа, отметил Генштаб ВСУ.

Украинские военные 12 декабря нанесли удар по району сосредоточения российских захватчиков возле Вербового Запорожской области, уничтожено 10 единиц вооружения и техники врага.

Потери оккупантов уточняются, об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники различного типа", - отмечается в сообщении.

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Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - что надо знать сегодня

Российским захватчикам удалось захватить часть Запорожской области, в том числе город Мелитополь.

ВСУ активно противостоят захватчикам. 4 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на Запорожском направлении за неделю наши воины уничтожили не менее 20 вражеских военных баз, ликвидировано 1 200 оккупантов.

12 числа чиновник поделился, что украинская армия ударила по стратегическому мосту в Мелитополе, и были разрушены опоры.

Стоит отметить, что по состоянию на 14 декабря в Украине ликвидировано уже около 96 тысяч противников, а также много вражеской техники и вооружения.

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