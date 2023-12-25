Военный эксперт назвал несколько вариантов развития событий насчет Авдеевки.

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в сложившейся ситуации не стал бы говорить о "сдаче" города Авдеевка Донецкой области.

Аналитик высказался о судьбе Авдеевки во время интервью obozrevatel.com. "Я думаю, если не будет принято политического решения, как это было в случае с Бахмутом, то в Авдеевке остаются варианты", - сказал собеседник.

По его мнению, речь может идти, если не об удержании (видимо, имеется в виду удержании всего города, - Ред.), то "сохранение определенных позиций".

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В центре внимания Авдеевка - новости, которые стоит прочитать

Российские захватчики в начале октября этого года начали активно пытаться захватить Авдеевку, враги совершили много штурмов и понесли колоссальные потери.

В начале декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении противники понесли на 25% большие потери, чем во время штурма Бахмута.

Позже бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что украинским войскам придется отойти от Авдеевки.

Утром 25 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги продолжают пытаться окружить Авдеевку. В Генштабе подчеркнули, что наши воины сдерживают противников.

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