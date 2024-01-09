В частности, подразделения ракетных войск поразили очередной район сосредоточения личного состава.

Авиация Сил обороны Украины в течение 9 января нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме этого, подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства россиян.

Тем временем российские войска нанесли один ракетный и 29 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 365 990 человек личного состава. ВСУ за 8 января ликвидировали еще 820 российских оккупантов.

Также Россия потеряла не меньше: танков - 6036, боевых бронированных машин - 11203, артиллерийских систем - 8672, РСЗО - 954, БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823.

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