Оккупантов расположили вблизи нефтебазы, в которую попали снаряды.

6 декабря ВСУ устроили мощную "бавовну" оккупантам в Донецке. Снаряды попали в резервуары с топливом в одном из районов города. Возник сильный пожар, который перекинулся на базу захватчиков.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка" со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что в результате пожара погибли 26 российских оккупантов. Еще 31 ранен.

"Возле нефтебазы какой-то дурак устроил временное расположение бойцов, которые буквально позавчера прибыли в Донецк. Просто рядом с нефтебазой. В результате снаряды прилетели и по ним, плюс огнем от загоревшегося топлива. Часть ребят просто сгорела", - рассказал один из очевидцев.

Еще один оккупант рассказал, что этих военных недавно перебросили в Донецк из Ростовской области. Их собирались отправить на штурм Авдеевки.

"Бавовна" на временно оккупированных территориях Украины

На заключении ноября украинские военные задали мощный удар по оккупированной Херсонщине. "Прилетело" по зданию в оккупированном селе Юбилейное.

Примечательно, что в момент удара там проходило совещание оккупантов. По данным Центра национального сопротивления, в результате успешной атаки погибли пять высокопоставленных чиновников.

31 октября в оккупированном Донецк раздались мощные взрывы. В сети сообщали о нескольких "прилетах" по станции "Мушкетово" в Буденновском районе города. Пылали цистерны с горючим.

Вас также могут заинтересовать новости: